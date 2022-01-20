بعد تزايد عدد الاصابات في العراق..الصحة تصدر توجيهاً للمواطنين - عاجل

2022/01/20 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تلافياً لتزايد اعداد الإصابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أكدت على ضرورة تكثيف البرامج التوعوية لإيضاح خطورة الوضع وأهمية الالتزام مرة أخرى بالتباعد ولبس الكمامة".

وأضاف أن "على المواطن أن يعي خطورة الوضع، فالالتزام سيمنع الكثير من الاصابات خصوصاً وان هذه الموجة أشد من سابقاتها".

وكان البدر قد حذر في وقت سابق عبر بغداد اليوم، من تفش حاد وموجة خطيرة قد تجتاح العراق اشد بكثير من الموجة الثالثة سيما بعد تسجيل الموقع الوبائي لإصابات تجاوزت الستة آلاف إصابة.

وقال البدر ان "معدل الإصابات في تصاعد جراء عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، فالوضع باتجاه تفشي حاد ويسير المنحنى شبه عامودي وهذا يذهب بنا إلى تغييرات وبائية وموجة خطيرة"، مؤكداً على أهمية "التطعيم باللقاح والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة".

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