التربية تصدر توجيها لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2022/01/20 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، توجيها لطلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي.

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