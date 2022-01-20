2022/01/20 | 13:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف عميد كلية الإعلام بجامعة ذي قار رئيساً لفرع نقابة الأكاديميين في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/20 | 13:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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