القبض على متهمين بسرقة 20 مليون دينار والسطو المسلح في بغداد

2022/01/20 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب مكافحة إجرام الكرامة من إلقاء القبض بكمين محكم على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ قدره 20 مليون دينار من احد المواطنين ضمن قاطع المسؤولية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “دونت أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون …

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