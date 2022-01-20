طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات لأمريكا بعد تأخير نشر شبكات G5

2022/01/20 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن طيران الإمارات، الخميس، استئناف الرحلات لجميع الوجهات بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب تأخير مشغلي الاتصالات موعد نشر شبكات 5G حول المطارات في الولايات المتحدة.

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