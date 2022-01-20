بالوثيقة.. تربية ديالى تحظر دخول الطواقم الاعلامية لمدارسها الا باذن رسمي

2022/01/20 | 13:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اصدرت تربية ديالى، الخميس، تعميم لكل اقسامها ومدارسها بحظر دخول الطواقم الاعلامية الا باذن رسمي ما اثار امتعاض الاعلاميين من القرار ودعوات لالغائه.

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