شاهد كيف سرق لصوص جهاز صراف آلي بثوان في كاليفورنيا

2022/01/20 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا مراقبة داخل متجر Branham Wine and Liquors في جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تنفيذ عملية سطو جريئة لسرقة جهاز صراف آلي داخل المحل.

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