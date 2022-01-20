اكتشفوه خلال التنقيب .. مدفون تحت الأرض في العراق منذ مئات السنين

2022/01/20 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

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بعد أشهر من عمليات التنقيب ..



اكتشفت كوادر اليونسكو ومفتشية آثار نينوى مصلى أثري يعود إلى القرن الثاني عشر أسفل مسجد النوري الكبير أحد معالم مدينة #نينوى، في حين تستعد الكوادر لإطلاق المرحلة الثانية لإعمار المسجد خلال الايام المقبلة..



التفاصيل في تقرير محمود الجماستقرير – محمود الجماس

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