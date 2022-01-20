2022/01/20 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي..المنتخب العراقي يرتدي الزي الأسود غداً أمام اوغنداً

ظهرت المقالة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي..



المنتخب العراقي يرتدي الزي الأسود غداً أمام اوغنداً أولاً على ايرث نيوز.

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