مسؤول: قاعدة عين الأسد لم تشهد مغادرة أي جندي أميركي

2022/01/20 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..ابدى مسؤول محلي في حكومة الانبار المحلية ، الخميس، استغرابه من تصريحات بعض المسؤولين حول انسحاب القوات الامريكية القتالية من قاعدة عين الأسد، مؤكدا أنه لم ينسحب أي جندي من القاعدة المذكورة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” التصريحات الاعلامية لبعض المسؤولين حول انسحاب القوات الامريكية القتالية من قاعدة […]

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