2022/01/20 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن الشرطة الإسرائيلية استهدفت ناشطا اجتماعيا ببرنامج التجسس الشهير "بيغاسوس" وحفظت مقاطع عن حياته الجنسية، على الرغم من أنه لم يكن مشتبها بارتكاب أي جريمة، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على المحادثات الجنسية لناشط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: إسرائيل استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على المحادثات الجنسية لناشط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).