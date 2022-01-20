رسمياً.. منتخبنا الوطني بالزي الأسود أمام أوغندا

2022/01/20 | 13:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - عماد الركابي

عقد في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، المؤتمر الفني لمباراة منتخبنا الوطني الودّيَّة أمام نظيره الأوغندي التي ستقام يوم غد الجمعة في ملعب المدينة ضمن استعدادت اسوُد الرافدين لمباراتي إيران ولبنان في التصفيات الآسيوية الحاسمة لمونديال قطر 2022.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" منتخبنا الوطني سيرتدي الزيَّ الأسوَد الكامل فيما سيرتدي المنتخب الأوغندي الزيَّ الأبيض الكامل".

وأضاف، أن "ملعب المباراة سيفتتح أمام الجمهور في تمام الساعة الثانية ظهراً فيما تم طرح تذاكر المباراة ابتداءً من صباح اليوم ويستمر حتى المساء في ملعب الشعب الدولي وحدد اتحاد الكرة سعر التذاكر بمبلغ 5000 و10000 دينار".

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