عبد اللطيف: الاتحادية ملزمة باصدار قرارها خلال الجلسة المقبلة

2022/01/20 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق القاضي وائل عبد اللطيف، الخميس، عن تفاصيل اصدار المحكمة الاتحادية الامر الولائي في القضايا، مبينا ان الامر الولائي يلزم المحكمة باصدار قرارها بالجلسة المقبلة لعدم ترك الامور معلقة بشان رئاسة البرلمان.وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا يعني وجود حاجة هامة تستعدي الوقوف […]

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