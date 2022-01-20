الثلوج تحاصر 700 عائلة بمحافظة نينوى

2022/01/20 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عضو البرلمان العراقي عن المكون

الأيزيدي، فيان دخيل، الخميس، إن 700

عائلة محاصرة بمحافظة نينوى (شمال) جراء

الثلوج وتعاني من نقص المواد الغذائية.

وقالت دخيل، في بيان، إنه "هناك أكثر من

700 أُسرة إ

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