بالصور:الشتاء يقسو بشدة على العراق.. حرارة متدنية وثلوج مستمرة!

2022/01/20 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، اليوم الخميس،

إلى استمرار فرص الأمطار والثلوج في عدد

من محافظات البلاد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في

إيضاح تفصيلي ، إنه "تشير توقعات الطقس

إلى استمرار فرص الأمطار وتساقط ال

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