القبض على 43 متهما بقضايا مختلفة في بابل

2022/01/20 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 43 متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تم تنفيذ (43) مذكرة إلقاء قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق متهمين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة”.وأضافت ان “تطبيق المذكرات جرت من خلال ممارسات […]

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