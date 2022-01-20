اعتقالات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس

2022/01/20 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اليوم الخميس، عددًا من المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة وجنين شمال الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة خلال تصدي مقاومين لقوات العدو أثناء اقتحامها بلدة قباطية.بجنين.وأفادت مصادر فلسطينية أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين مقاومين وقوات العدو خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.واعتقلت قوات العدو شابا ووالده […]

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