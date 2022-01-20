لاعب الصقور يدافع عن نفسه بعد اتهامه بعدم تمثيل منتخب الوطن

2022/01/20 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دافع لاعب نادي القوة الجوية كرار نبيل، عن الاتهامات التي طالته بسبب عدم تمثيل المنتخب الوطني.وقال نبيل في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ارتداء قميص المنتخب، هو حلم لكل لاعب، ما حصل معي، أن الملاك التدريبي للمنتخب طلبوا مني الالتحاق اليوم الاربعاء لمباراة اوغندا الودية فقط، يوم غد الجمعة، لأن أسمي غير موجود […]

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