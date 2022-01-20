2022/01/20 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تسببت الثلوج المتساقطة بسمك رفع متر، اليوم الخميس، بتوقف الحياة العامة في محافظة السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن الثلوج المتساقطة في محافظة السليمانية بسمك ربع متر تسببت بتوقف الحياة العامة في المحافظةوعشرات الحوادث للمركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حادث سير بسبب سوء الحالة الجوية في كردستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حادث سير بسبب سوء الحالة الجوية في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).