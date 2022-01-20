نائب ايراني: مماطلة أمريكا هو سبب إطالة محادثات فيينا

2022/01/20 | 13:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة، أن مماطلة أمريكا في الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي هو السبب في إطالة محادثات فيينا.وقال زادة، إن هذه السياسة تنظر صوب الشرق وتعزيز العلاقة مع الجوار وانتهاج سياسة خارجية متوازنة، وفي هذا الإطار نلاحظ أن وزير الخارجية الإيراني قام […]

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