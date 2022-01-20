متى يجب إجراء فحص PCR مقابل فحص المستضد السريع؟

2022/01/20 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المعيار الذهبي للكشف عن عدوى فيروس كورونا بعد التعرض لـ"كوفيد-19" أو المعاناة من الأعراض.ويشرح الخبراء سبب كون فحص المستضد السريع هو الأفضل لمعرفة ما إذا كنت لا تزال في مرحلة نقل العدوى.

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