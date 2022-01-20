أفضل 10 من ألعاب الواقع الافتراضي

2022/01/20 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إزدادت أهمية تقنية الواقع الافتراضي وألعابهم في الآونة الأخيرة بفضل إعلان شركة ميتا اهتمامها به وتطويرها لنسخة ميتافيرس معتمدة عليه.

ولكن لا تعتبر شركة ميتا الشركة الوحيدة المهتمة بتطوير خوذ الواقع الافتراضي أو البرمجيات المعتمدة عليه، وتعتبر ألعاب الواقع الافتراضي إحدى أوائل تطبيقات الواقع الافتراضي التي رأيناها من كثير من الشركات.

وتوجد الكثير من الألعاب المتنوعة والتي تنتمي إلى الكثير من الفئات المختلفة التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.

وتأتي هذه الألعاب من شركات كبيرة مثل سوني أو شركات مستقلة تعمل على تطوير مشاريعها الخاصة بتقنياتها الخاصة.

وتتطلب ألعاب الواقع الافتراضي توافقًا خاصًا مع الخوذ بشكل مختلف عن الألعاب المعتادة وأذرع التحكم المعتادة.

ونتيجةً لذلك، فإن ألعاب الواقع الافتراضي من سوني والتي تعتمد على خوذة الواقع الافتراضي الخاصة بها لن تعمل مع خوذ الواقع الافتراضي للحاسب الشخصي.

وتجد في القائمة التي نذكرها لكم بالأسفل مجموعة من الألعاب التي تعمل مع جميع خوذ الواقع الافتراضي الخاصة بالحاسب الشخصي.

تعتبر هذه اللعبة أحدى أشهر ألعاب الواقع الافتراضي المتوفرة للحواسيب الشخصية وأجهزة بلاي ستيشن أيضًا.

وهي تمتاز بأسلوب اللعب البسيط والواضح مما يجعلها مناسبة لجميع الفئات العمرية وجميع المستخدمين دون أي خبرة سابقة في الألعاب.

وتقوم اللعبة بتشغيل مقاطع موسيقية في الخلفية وتضع أمامك مجموعة من المكعبات والحواجز التي عليك تفاديها أو تحطيمها بناءًا على نوعها، وتختلف سرعة هذه المكعبات والحواجز باختلاف سرعة المقطع الموسيقي ونوع الأغنية أو الموسيقي التي تعمل في الخلفية.

وتضم مكتبة المقاطع الموسيقية الخاصة باللعبة الكثير من العناوين المميزة من مختلف الفنانين حول العالم وأشهر مقاطعهم.

وتعمل هذه اللعبة مع خوذ Oculus Quest 12 و Oculus Rift و HTC Vive Pro و Valve Index و Playstation VR.

تأتينا هذه اللعبة من الشركة التي قدمت سابقًا سلسلة ألعاب Rock Band و Guitar Hero الموسيقية اللذان يعتبران من أهم الألعاب الموسيقية بشكل عام.

وهي تنتمي لألعاب الرقص على المقاطع الموسيقية مثل Just Dance أو Dance Dance Revolution.

كما أنها صدرت سابقًا لمنصات إكس بوكس وكانت تعتمد على طرفية Kinect التي تلتقط حركة المستخدم وتسجلها.

وتضم اللعبة أكثر من 32 مقطعًا موسيقيًا متنوعًا من مختلف أنواع الموسيقي مع مجموعة كبيرة من المقاطع الإضافية القابلة للتحميل.

ولكن توقفت اللعبة مؤخرًا عن استقبال التحديثات والمقاطع الجديدة، ولا توجد طريقة واضحة لإضافة المقاطع الصوتية الخاصة بك إليها.

ويمكنك الاعتماد على اللعبة لخسارة الوزن وممارسة النشاط بشكل بسيط داخل المنزل، حيث تمتلك أداة خاصة بتتبع النشاط والحالة الصحية.

وتعمل اللعبة مع خوذ Oculus Quest و Oculus Quest 2 و Oculus Rift فقط، ويجعلها ذلك حصرية لمنصات الحاسب الشخصي.

تساعدك هذه اللعبة في أن تعيش حلمك في تسلق الجبال وناطحات السحاب المختلفة حول العالم عبر ممارسة رياضة التسلق في مختلف الأماكن حول العالم.

وتعتمد اللعبة على محرك Far Cry الذي يقدم رسوميات مبهرة مع ميكانيكية تسلق أقرب للواقعية لتزيد من واقعية اللعبة ومتعتها.

وتضم اللعبة 12 قمةً يمكنك تسلقها بمستويات صعوبة مختلفة وفي بيئات مختلفة ومتنوعة حول العالم بدايةً من الجبال الشاهقة و وصولًا لناطحات السحاب العملاقة.

وتمتاز اللعبة بأسلوب التحكم السهل في الشخصية والإمساك بحواف الجبال بشكل سهل وبسيط للغاية.

ولا تعتبر اللعبة رياضية أو تساعدك على أداء التمارين داخل المنزل، ولكن قد تشعر ببعض التعب بعد فترة قصيرة.

كما تعمل اللعبة بشكل جيد مع خوذ Oculus Quest و Oculus Quest 2 و Oculus Rift فقط.

تعود لعبة Resident Evil 4 بشكل جديد ولكن هذه المرة مع تقنية الواقع الافتراضي، لتجد نفسك ملقًا داخل عالم مليء بالوحوش وعليك هزيمتهم.

وقد قامت اللعبة بتحويل أسلوب اللعب المعتاد داخلها إلى أسلوب مناسب لخوذ الواقع الافتراضي حتى تشعر بأنك تعيش داخل هذه المغامرة.

ويعني ذلك أن منظور اللعبة تغير ليصبح من منظور الشخص الأول، بإلإضافة لاحتياجك لاداء الوظائف المختلفة داخل اللعبة يدويًا مثل تغيير خزنة السلاح أو الامساك بسلاح ملقى على الأرض.

ويصبح هذا الأمر صعبًا ومرعبًا للغاية عندما تجد نفسك محاصرًا بجحافل الزومبي وتحتاج لإعادة تلقيم سلاحك.

وتعمل اللعبة مع خوذ Oculus Quest 2 فقط لاعتمادها على تقينات متطورة وحديثة تجعل من الصعب تشغيلها مع الخوذ القديمة.

عندما أعلنت شركة Valve عن عودة سلسلة Half life المحبوبة بلعبة جديدة تتبع القصة القديمة للسلسلة، أصيب العالم بالجنون.

ولكن المفاجئة كانت أن هذه اللعبة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي بشكل رئيسي، وعلى الرغم من ذلك فإن المطورين المستقلين قدموا نسخة لا تحتاج لخوذ العالم الافتراضي لتشغيلها.

وتعتبر هذه اللعبة إحدى الألعاب القليلة التي تقدم تجربة حقيقية في الواقع الافتراضي، حيث تقدم قصة واضحة وأسلوب لعب مميز.

وتعمل اللعبة بشكل رئيسي مع خوذ Oculus Quest 2 و Oculus Rift و HTC Vive Proو Valve index أيضًا.

يمكنك الاستمتاع بهذه اللعبة حتى وإن لم تكن تمتلك خوذة للواقع الافتراضي، حيث تعمل اللعبة مع جميع المنصات المعتادة.

ولكن تزداد متعة اللعبة والتحليق بطائرات سلسلة Star Wars المحبوبة كثيرًا عندما تستخدم خوذة واقع افتراضي.

وتمتاز اللعبة باهتمامها الكبير بالتفاصيل الصغيرة داخل الطائرات وفي تجربة قيادتها، حيث تعطيك شعورًا بأنك تجلس في قمرة القيادة فعلًا.

كما تقدم اللعبة قصة مميزة وطويلة تجعل الاستمتاع بها أمرًا مضمونًا لجميع المستخدمين حتى وإن لم يكونوا من محبي السلسلة.

ويساعدك طور القصة في اتقان التحكم في جميع الطائرات المميزة داخل اللعبة لتستعد لطور اللعب الجماعي السريع والممتع للغاية.

وتعمل هذه اللعبة مع خوذ Oculus Quest 2 و Oculus Rift و HTC vive Pro و Valve Index و playstation VR.

تعتبر هذه اللعبة إحدى أشهر ألعاب الواقع الافتراضي والتي تجعلك تشعر بأنك بطل في فيلم أكشن يواجه جحافل الأعداء ويقضي عليهم.

وتمتاز اللعبة بأسلوب اللعب السريع للغاية الذي يجبرك على التحرك باستمرار داخلها والقضاء على أكبر عدد ممكن من الأعداء.

وتوجد نسخة معتادة من اللعبة، وقد حققت الكثير من النجاحات المختلفة عبر جميع المنصات التي صدرت عليها.

وتعمل لعبة Superhot VR مع خوذ Oculus Quest و Oculus Quest 2 و Oculus Rift و HTC vive Pro و Playstation VR.

تقدم هذه اللعبة تجربة جديدة ومختلفة للغاية لعالم Tetris المميز الذي يدور حول وضع المكعبات المناسبة في الأماكن المناسبة.

وتمتاز اللعبة بالمقاطع الموسيقية المذهلة التي تضيف المزيد من الحماس على تجربة اللعبة المميزة بالفعل.

وعندما تقوم بتشغيل هذه اللعبة للمرة الأولى، فإنك تشعر بكل تأكيد بأنها مختلفة عن أي لعبة Tetris أخرى جربتها سابقًا.

وتوجد نسخة معتادة أيضًا من اللعبة ولا تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي، لذلك يمكنك تجربتها دون شراء خوذة واقع افتراضي.

تعتمد هذه اللعبة على أسلوب ألعاب Dark Souls المميز وألعاب Rouge Like، التي تجعلك تخسر كل ما تمتلكه من أسلحة ونقاط عندما تموت داخلها.

ويجبرك هذا الأمر على إتقان اللعبة بشكل كامل ومحاولة النجاة داخل عالمها الصعب للغاية، كما أن الأسلحة المتوافرة داخل اللعبة ليست كثيرة، ويزيد هذا كثيرًا من صعوبتها.

وتعمل هذه اللعبة بشكل حصري مع خوذ Oculus Quest و Oculus Quest 2، ولكن توجد نسخة أخرى تعمل مع Htc Vive و Oculus Rift.

يعتبر الكثير من المستخدمين هذه اللعبة تحفة لا يمكن أن تكرر مرة أخرى، وقد تم ترشيحها لجوائز Bafta أكثر من مرة.

وتمتاز اللعبة بتصميمها المختلف للغاية عن ألعاب التصويب المعتادة مع المقاطع الموسيقية المميزة التي تجعلك تشعر بأنك في رحلة غريبة.

كما أن أسلوب التحكم في اللعبة والتصويب وإطلاق النيران فيها يعتبر أمرًا سهلًا للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود.

وكل ما تحتاج إليه هو النظر إلى المكان الذي ترغب في التصويب إليه ومن ثم ضغط الزر الخاص بالتصويب حتى يتم إطلاق النيران على هدفك.

وتعمل هذه اللعبة مع جميع خوذ الواقع الافتراضي المتاحة حاليًا بما فيها خوذة Playstation VR أيضًا.

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