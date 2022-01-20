كوريا الشمالية تلوح باستئناف تجاربها النووية

2022/01/20 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وستبحث استئناف “كل الأنشطة المعلقة” المتعلقة بتجاربها النووية والصاروخية.وأشارت كوريا الشمالية صباح اليوم، بوقف اختياري تفرضه على اختبار قنابلها النووية وصواريخها بعيدة المدى.وعقد زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون، اجتماعًا مع المكتب السياسي لحزب العمال […]

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