النزاهة تضبط صفقة شراء أقنعة طبية في المثنى تكفي لقرن من الزمن

2022/01/20 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاحتياج السنوي للدائرة لا يتجاوز بكل الاحوال الف قناع.

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