2022/01/20 | 13:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H3yY8K9YAzA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خفايا جلسة المحكمة الاتحادية - علناً - الحلقة ١٥) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خفايا جلسة المحكمة الاتحادية - علناً - الحلقة ١٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).