ارتفاع اسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الاسواق المحلية

2022/01/20 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، ليسجل المثقال الخليجي والتركي والاوروبي ارتفاعا بقيمة 5 الاف دينار لكل مثقال عن سعره ليوم امس، فضلا عن ارتفاع الذهب العراقي.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 378 الف دينار، وسعر الشراء 374 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 373 الف دينار.

فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفاعاً أيضاً عند 348 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 344 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)

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