الاوقاف: وضعنا آلية محكمة للحفاظ على املاك الأقليات

2022/01/20 | 14:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد وكيل اوقاف الأقليات رعد جبار الخميسي , الخميس , ان التجاوز على أملاك الصابئة المندائيين قليل جدا قياسا باملاك المسيحيين، مشيرا الى أن الأوقاف وضعت الية محكمة للحفاظ على أملاك الأقليات ممن يقيمون خارج البلاد.وقال الخميسي في تصريح لـ / المعلومة /, ان ” التجاوز على أملاك الأقليات في […]

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