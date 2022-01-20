الكاظمي يبحث مع السفير السوري العلاقات الثنائية بين البلدين

2022/01/20 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع السفير السوري العراقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الكاظمي استقبل السفير السوري لدى العراق السيد صطام جدعان الدحدح، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأضاف […]

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