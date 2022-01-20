2022/01/20 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تضررت عدد من المنازل في منطقة باب اليمن والحصبة بالعاصمة صنعاء جراء الغارات التي شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي اليوم الخميس.وأفاد موقع “المسيرة نت” بتضرر عدة منازل وحالة هلع بين الأهالي خاصة الأطفال جراء غارات لطيران العدوان استهدفت منطقة باب اليمن جوار فرزة تعز بمديرية الصافية، ومخازن غذاء في منطقة الحصبة بمديرية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران السعودي يقصف منازل لمدنيين في صنعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران السعودي يقصف منازل لمدنيين في صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).