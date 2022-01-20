الكاظمي والسفير السوري يبحثان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق

2022/01/20 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع السفير السوري، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي، استقبل السفير السوري في العراق صطام جدعان الدحدح"، مبيناً، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار الى أن "اللقاء، تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق، والتأكيد على تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والثقافي، والأمني، وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة".

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