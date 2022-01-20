نقابة الفنانين تنعى الفنان أحمد انغيمش

2022/01/20 | 14:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت نقابة الفنانين، الخميس، الفنان أحمد انغيش.

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وذكرت النقابة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 كانون الثاني 2022)، إنه "ببالغ الحزن والاسىتنعى نقابة الفنانين العراقيين وفاة الفنان أحمد انغيمش والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وذكرت النقابة أن "الفنان الراحل ممثل عراقي مواليد العام 1961 ومن سكنة مدينة الحلة - منطقة الجمعية.



درس ‏ممثل‏ في ‏جامعة بابل كلية الفنون الجميلة‏ ، له مشاركات فنية على مستوى الدراما العراقية والعربية، تلفزيونيا ومسرحيا وإذاعيا، شارك مع كثيير من الفنانين العراقيين المعروفين، مثل الفنان قاسم الملاك في مسلسل (دار دور) والفنان فارس طعمة وغيرهم من نجوم الفن العراقي".

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