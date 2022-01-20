الحشد يدمر مضافة لداعش ويرفع ألغاما بين ديالى وصلاح الدين

2022/01/20 | 14:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن مضافة تدمير مضافة لفلول “داعش” الاجرامي، فيما رفع ألغاما في الشريط الحدودي بين ديالى وصلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الفوج الأول للواء 23 في الحشد الشعبي دمرت مضافة لداعش، ورفعت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء عبوة ناسفة وقذيفة هاون ومخلفات حربية أخرى […]

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