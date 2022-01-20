النفط توقع عقداً مع شركة صينية لتطوير حقل المنصورية الغازي

2022/01/20 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الخميس، توقيع وزارة النفط العراقية مع شركة ساينوبك الصينية لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.

وقال محافظ ديالى في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزارة النفط ممثلة بشركة نفط البصرة بحصة 51 بالمئة وشركة ساينوبك الصينية بحصة 49 بالمئة وقعا عقدا لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى".

وأضاف، ان "استثمار الحقل جاء بعد مناشدات عدة لفتح أفق الاستثمار في محافظة ديالى القادرة على استقطاب الشركات العالمية".

وأشار الى، أن "محافظة ديالى داعمة للمشروع وتوفير البيئة الآمنة للشركة لاستثمار الحقل".

من جانبه قال مدير العقود والتراخيص النفطية علي معارج ان "شركة نفط البصرة هي شريك ب51 بالمئة ولها أرباح ايضا بنفس النسبة، مبينا ان تسديد الكلف ربط بأسعار النفط الآن في العقد وسيكون عملية التسديد بمعادلة محصورة ما بين 30 الى 70 بالمئة بحيث إذا انخفضت أسعار النفط لا يكون حرج للدولة العراقية وسيكون هناك إيراد للدولة بحدود 70 بالمائة".

من جانبه ايضا قال ممثل الشركة الصينية جاينك وايك ان "العراق قام مع الصين بشراكة في الطاقة وتبادل المنفعة، مبينا ان الشركات الصينية استثمرت ما يقارب من 20 مليار دولار في عام 2021".

واضاف ان "الشركة ستقوم بتوظيف جميع التقنيات في تطوير الحقل بمعايير قياسية، مشيرا إلى انتاج الحقل وتوفير المنتجات سيكون بشكل متطور وباسرع وقت".

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