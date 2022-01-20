احالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة الجنايات لمحاكمتهم

2022/01/20 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت محكمة تحقيق الحلة، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم".

وأضاف، ان "المحاكمة ستجرى وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وسوف يحدد موعد المحاكمة قريباً".

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