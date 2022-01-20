ضبط اسلحة متنوعة من مخلفات داعش غربي الانبار

2022/01/20 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار ،الخميس ، بان القوات الامنية تمكنت من ضبط على اسلحة متنوعة من مخلفات فلول “داعش” الارهابي بحملة امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة/ ان” القوات الامنية نفذت حملة أمنية واسعة النطاق تركزت على منطقة وادي ام الوحوش غربي […]

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