2022/01/20 | 14:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت إدارة مطار السليمانية الدولي، يوم الخميس، تسيير الرحلات الجوية إلى إشعار آخر، وذلك بسبب تردي أحوال الطقس.وقالت إدارة المطار في بيان، إنه بسبب كثافة الثلوج التي هطلت على مناطق اقليم كوردستان، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار السليمانية الدولي.وأوضح البيان ، ان الفرق تواصل مهامها في تنظيف المطار، و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس الثلجي يعلق الرحلات في مطار السليمانية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس الثلجي يعلق الرحلات في مطار السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).