الكاظمي يبحث مع السفير السوري القضايا المشتركة بين البلدين

2022/01/20 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدحدح.وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأضاف، أنه “تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين …

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