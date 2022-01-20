2022/01/20 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة الجنايات لمحاكمتهم.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قاضي التحقيق المكلف بالنظر في القضية الخاصة بحادثة جبلة، قرر بعد اكتمال التحقيق إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لأجراء محاكمتهم”.وأضاف، …

ظهرت المقالة القضاء يحيل المتهمين بجريمة جبلة إلى الجنايات: محاكمتهم قريباً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحيل المتهمين بجريمة جبلة إلى الجنايات: محاكمتهم قريباً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحيل المتهمين بجريمة جبلة إلى الجنايات: محاكمتهم قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).