التقرير الخاص للحالة الجوية المتوقعة في العراق للأيام المقبلة

2022/01/20 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، تقريرها الخاص للحالة الجوية التي تشهدها البلاد، ابتداءً من هذا اليوم بالمرتفع الجوي السيبيري الذي ترافقه كتلة هوائية باردة وجافة.وقال مدير قسم التنبؤ الجوي حيدر حبيب العامري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه جاء ذلك بمتابعة مدير عام الهيئة، …

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