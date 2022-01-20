ترامب يلوذ بالترشيح لتجنب الملاحقات القانونية

2022/01/20 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقريرلموقع رو ستوري الامريكي ان العديد من المنتقدين اثاروا حقيقة ان الرئيس السابق دونالد ترامب قد يرشح نفسه مجددا لمنصب الرئاسة لتجنب الملاحقات القانونية بشان الاحتيال المالي في شركاته التجارية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الرئيس الامريكي السابق مازال هدفا لتحقيقات متعددة – من المدعي العام لمقاطعة […]

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