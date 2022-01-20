ليفربول يهنئ صلاح وماني بتأهلهما لثمن نهائي كأس إفريقيا

2022/01/20 | 14:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ نادي ليفربول، نجميه، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، ولاعب خط وسطه الغيني نابي كيتا، بتأهل منتخباتهم لثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.ونشر حساب نادي ليفربول على موقع “تويتر”، صورة مركبة للاعبين الثلاثة، وكتب: “تأهل ساديو، ونابي، وصلاح إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية..مبروك […]

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