إحالة المتهمين بجريمة جبلة على محكمة الجنايات

2022/01/20 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحالة المتهمين بارتكاب جريمة جبلة على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكمتهم على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

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