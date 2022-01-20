2022/01/20 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية، يوم الخميس، إلى أكثر من 194 مليون دولار .

وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.46% لتصل إلى 217 مليونا و830 الفا و263 دولارا أمريكيا؛ غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 216 مليونا و 481 الفا و640 دولارا أمريكيا.

وذهبت مبيعات البنك لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت 194 مليونا و 40 الفا و263 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 23 مليوناً و 790 ألف دولار بشكل نقدي.

وقام 30 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 97 شركة توسط.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى اكثر من 217 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة إلى اكثر من 217 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).