أزمة جديدة بين الصدر و التنسيقي حول رئيس الحكومة ومصير ما تبقى من دولة القانون

2022/01/20 | 14:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاف جديد قد يعيق "التقدم البطيء" الذي

حدث مؤخرا في قضية اندماج مجموعة القوى

الشيعية (الاطار التنسيقي) مع التيار

الصدري، يتعلق باسم رئيس الحكومة

المقبل والوزارات.

وحتى الان لم تصدر مواقف رسمية من

الف

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