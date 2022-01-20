تحرير فتاتين أجنبيتين احتجزهما متهم بالإتجار بالبشر جنوبي بغداد

2022/01/20 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية ،الخميس، تحرير فتاتين اجنبيتين من داخل منزل احد المتاجرين بالاعضاء البشرية جنوبي العاصمة بغداد .وذكرت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، أن “فريقا أمنيا مشتركا من الفوج الثالث اللواء السابع شرطة اتحادية وقوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد قسم متابعة الاتجار بالبشر وبعد استحصال قرار قاضي تحقيق محكمة الكرخ، […]

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