صحة واسط ترد على مناشدة نقلتها (بغداد اليوم)

2022/01/20 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – واسط

علقت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم الخميس، على حادثة نشرتها (بغداد اليوم)، تتحدث عن تعرض طفلة في ردهات الخدج لحرق بأحد أقدامها ، كاشفة عن معلومات جديدة.

وقال مدير عام صحة واسط جبار الياسري لـ (بغداد اليوم)، ان "دائرة الصحة استلمت شكوى مواطن أدعى فيها بأن طفلته قد تعرضت الى عملية حرق في قدمها داخل ردهات الخدج في أحدى مستشفيات واسط، فقامت بتشكيل لجنة تحقيقية على الفور ".

وأضاف، ان "التحقيقات الأولية وحسب المعلومات الفنية المتوفرة وبعد الاستفسار من الطبيب المختص تبين أن الطفلة تعاني من أحتباس دموي في أقدامها وأنها تحت عناية المستشفى وأن دائرة الصحة أبلغت والدها بأنها ستتكفل بمتابعة الحالة سواء كانت في محافظة واسط او اذا نقلت الى بغداد ولو احتاجت الى عمليات تجميل فأن دائرة الصحة وبشكل مباشر ستتابع الحالة ولا يمكن أن تتهاون".

وأضاف، ان "دائرة الصحة وفي حال انتهاء التحقيق وثبات التقصير فأنها ستحاسب المقصر أي كان ولا تتهاون في حياة وأرواح المواطنين".

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