المرور تفرض غرامة مالية على مستخدمي السيارات الحكومية بعد انتهاء الدوام

2022/01/20 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد فرضت مديرية المرور العامة، غرامة مالية على مستخدمي السيارات الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه يمنع منعاً باتاً حركة المركبات الحكومية بعد انتهاء الدوام الرسمي بأستثناء مركبات الطوارئ والمركبات التي تحمل ورقة عمل رسمي لسائقها لأنجاز مهمة ذات وقت محدد ودراجات التوصيل …

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