واحدة أغلى من الأخرى.. ساقا عارضة الأزياء هايدي كلوم مؤمن عليهما بأكثر من مليوني دولار

2022/01/20 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ظهورها في برنامج "The Ellen Degeneres Show"، كشفت عارضة الأزياء هايدي كلوم أن ساقيها مؤمَّن عليها بأكثر من 2 مليون دولار.

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