الصراع حول الأرض في السودان (8) - تاج السر عثمان

2022/01/20 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ثامنا : تطور ملكية الأرض بعد الاستقلال : (1956- 1989م) أشرنا سابقا الي أن فترة الحكم الاستعماري الانجليزي – المصري وصعت نظاما لملكية الأرض ورثه السودان بعد الاستقلال مع النظام الاقتصادي القائم علي التبادل غير المتكافئ بعد ارتباط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي مصدرا للمواد الخام ومستوردا للسلع الرأسمالية،و البنيات الأساسية التي وضعها الاستعمار ( مشروع الجزيرة وبقية المشاريع الحكومية ......





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