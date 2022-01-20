الوطنية ليست ادعاء

2022/01/20 | 14:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عباس عطيه عباس البو غنيم..في سبعة عشر عام انتهج الساسة في المشهد العراقي مواقف متعددة بين التصعيد لكسب مطالب من الشركاء ومنهم من جعل المصلحة العامة فوق كل الاختيار ومنهم من جعل الفشل على الشركاء دون إن يضع نفسه فيها وكأن لسان حاله المكاسب لي والفشل عليكم ناسياً أن التأريخ لم يرحم […]

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